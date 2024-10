PA HIT! Barak Obama skinuo kapu Pešiću i Orlovima: Jokić je zver, bio sam nervozan zbog Srbije! (VIDEO)

Nekadašnji predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama govorio je o polufinalnoj utakmici Olimpijskih igara.

"Drim tim" je uz puno muka i problema uspeo da napravi preokret i pobedi Srbiju, a da potom u finalu trijumfuje nad domaćinom Francuskom i dođe do zlata.

Obama, za kojeg je odavno poznato da je ozbiljan ljubitelj košarke, bio je gost podkasta u kojem je ulogu domaćina imao Tajris Halibarton, košarkaš koji je bio deo reprezentacije SAD u Parizu.

President Barack Obama praising Jokic is crazy.



I’ll never forget this era of Nuggets basketball.



pic.twitter.com/Wnenjipkl6