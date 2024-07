Mišel Obama najavila podršku za Kamalu Haris na Tviteru: Barak i ja smo presrećni što je podržavamo kao demokratsku kandidatkinju

Bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država Mišel Obama, izrazila je svoju podršku Kamali Haris kao demokratskoj kandidatkinji na predstojećim izborima.

U emotivnoj objavi na Tviteru, Mišel je pohvalila Kamalu zbog njenog pozitivnog stava, smisla za humor i sposobnosti da unese svetlost i nadu ljudima širom zemlje.

- Tako sam ponosna na svoju devojku, Kamalu. Barak i ja smo presrećni što je podržavamo kao demokratsku kandidatkinju zbog njenog pozitivnog stava, smisla za humor i sposobnosti da unese svetlost i nadu ljudima širom zemlje. Podržavamo te, @KamalaHarris! - napisala je Mišel Obama na svom Tviter nalogu.

I’m so proud of my girl, Kamala. Barack and I are so excited to endorse her as the Democratic nominee because of her positivity, sense of humor, and ability to bring light and hope to people all across the country. We’ve got your back, @KamalaHarris! pic.twitter.com/xldcZeDXuS