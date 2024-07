Bajden podržao Kamalu Haris: Ona će izaći Trampu na megdan?!

Predsednik SAD Džo Bajden, koji je večeras saopštio da neće učestvovati u predsedničkoj trci, podržao je svoju potpredsednicu Kamalu Harisu da se kandiduje na predstojećim predsedničkim izborima.

Bajden je podržao da Kamala bude da koja će zauzeti njegovo mesto u ime Demokratske partije i izaći Trampu na megdan u novembru.

Bajden je u saopštenju koje je ranije večeras objavljeno, rekao da je "u najboljem interesu partije i države da on odstupi".

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV