POSLE OTKAZA ĐOKOVIĆA OGLASIO SE DIREKTOR TURNIRA: Njegova reakcija mnoge je ostavila u čudu

Sedrik Piolin, direktor Mastersa u Parizu, prokomentarisao je odluku Novaka Đokovića da se ove jeseni ne takmiči u prestonici Francuske.

Podsetimo, Novak je otkazao učešće na Mastersu u Parizu:

"Nažalost, neću igrati na pariskom mastersu ove godine. Žao mi je zbog svih koji su se nadali da će me videti tamo kako igram", napisao je na Instagramu Novak koji je prošle godine u Parizu osvojio rekordnu sedmu titulu.

Usledila je prilično neočekivana reakcija direktora turnira Piolina. Mnogi su pomislili da će odluka Novaka razbesneti organizatore, ali Piolin je pun razumevanja:

"On je aktuelni šampion, ali ima 37 godina, ukoliko ne grešim. Imao je fizički veoma komplikovanu godinu sa operacijom medijalnog meniskusa neposredno pre Vimbldona. Osvojio je Olimpijske igre i to je njegova jedina titula, ali to je bio cilj. Dakle, cilj je ostvaren. Mislim da je došao do one faze u karijeri kada se brine o svom rasporedu onako kako njegovo telo zahteva od njega", izjavio je direktor prestižnog turnira.

