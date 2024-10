UŽASNA SCENA U MILANU! MIROTIĆ TEŠKO POVREDIO LARKINA! Svi su zanemeli posle ovog jezivog prizora, Amerikanac u bolovima napustio parket! (VIDEO)

Na utakmici između Olimpije iz Milana i Efesa viđena je jedna vrlo neprijatna scena pošto je jezivu povredu doživeo košarkaš turske ekipe, Šejn Larkin.

Prvi utisak je da je Larkin teže povređe, a svi u turskom klubu strepe s obzirom da 32-godišnji plejmejker nije mogao da nastavi utakmicu.

Na njegovu nogu nehotice je pao Nikola Mirotić, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:



The moment that Shane Larkin got injured after Nicola Mirotits fall down on his foot accidentally 😳😨 #hoopsforthoughtgr #euroleague #shanelarkin #anadoluefes #efes #reels pic.twitter.com/HwQXZI6qqj