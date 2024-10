Jednim potezom Jokić DIGAO HALU NA NOGE! Srbin bacio publiku u trans - igrao je odlično, ali nije mogao sve sam (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su poraz na startu NBA lige. Oklahoma Siti Tanderi slavili su u Koloradu rezultatom 102:87, a srpski centar Nikola Jokić bio je najbolji u poraženom timu sa 16 poena (5/10 za dva, 1/3 za tri, 3/4 slobodna bacanja), 12 skokova i 13 asistencija.

I pored toga što je morao da položi oružje pred Tanderima, Jokić je imao nekoliko sjajnih poteza i pokazao je da je i dalje jedan od najboljih igrača lige. Već u prvom napadu Denvera digao je halu na noge tako što je pogodio trojku za prvo vođstvo Nagetsa.

Nikola Jokić opens the battle of 1 and 2 in the West last year with a 3!#KiaTipOff24 on TNT pic.twitter.com/HuVUQCkkGW