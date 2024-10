LOZNICA CENTAR BALKANSKOG BOKSA

Sprema se spektakl u "Lagatoru"

Uveliko traju pripreme za Balkansko prvenstvo koje će biti održano u novembru u hali “Lagator” (Loznica). Tim povodom, u petak je održana konferencija za medije u Gradskoj upravi grada Loznice.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin je istakao da će svi posetioci uživati u vrhunskom boksu.

“U ovakvom partnerstvu lako je organizovati takmičenje, naročito imajući u vidu da će borbe biti direktno prenošene na TV Arena fajt, takođe, našem partneru i da će gledaoci širom regiona imati priliku da prate sve mečeve, a da će gledaoci u hali „Lagator“ imati priliku da uživaju u vrhunskim borbama. Svečano otvaranje je 18. novembra uz vrhunski scenski, muzički i kulturno-umetnički program, a grad i loznička publika to svakako zaslužuju. Verujem da će hala biti puna kao nekada, jer „Lagator“ je „hram boksa“ i siguran sam da će to biti potvrđeno na Balkanskom prvenstvu – istakao je Borovčanin.

Gradski menadžer grada Loznice Dejan Stalović nije sakrio zadovoljstvo što će Loznica biti domaćin velikog takmičenja.

“Spremni smo da organizujemo prvenstvo, imamo dovoljno iskustva, znanja I kapaciteta da organizujemo jedan veliki sportski događaj, kako za naš grad, tako i za našu zemlju. Naravno da će grad imati višestruke koristi od organizacije Balkanskog prvenstva, pre svega, u promotivnom smislu, popunjenosti turističkih, ugostiteljskih kapaciteta, ali i u prilivu novca u naš budžet. U prethodnih nekoliko godina, zajedno sa Bokserskim savezom Srbije (BSS) organizovali smo niz kvalitetnih turnira, a u saradnji sa drugim sportskim savezima još nekoliko značajnih sportskih događaja, bilo u futsalu, rukometu ili nekom drugom sportu” – rekao je Stalović i dodao da će i ovog puta Loznica pokazati da je grad sporta i da je dobar domaćin.

Naša evropska prvakinja u boksu Sara Ćirković očekuje veliku podršku Lozničana, ali I ljudi iz njenog rodnog Bratunca.

“Sigurna sam da se Balkansko prvenstvo ne održava u Loznici da ne bih učestvovala, ali Loznica je i moj grad i sigurna sam da će mnogo ljudi iz Zvornika i Bratunca doći da nas podrži i ja ću im se odužiti i zahvaliti na ringu. Hvala mom treneru Mirku Ždralu, BSS i Nenadu Borovčaninu bez čije podrške bi sve ovo što sam postigla bilo malo teže ostvariti” – izjavila je Sara.

Milan Piperski, selektor muške reprezentacije Srbije, izrazio je veliko zadovoljstvo što se nalazi u Loznici i što će u tom gradu biti održan Balkanski šampionat.

“Ovo je najveći događaj u istoriji ovog grada kada je boks u pitanju, a Loznica i ljubitelji boksa u ovom gradu to sigurno zaslužuju. Naš tim će biti sastavljen od mladih i perspektivnih momaka i devojaka. Sigurno je da će biti spremni i motivisani da dostojanstveno predstavljaju našu državu, kao što su to činili i do sada. Očekivaćemo od njih možda i previše, ali svakako se nadamo dobrom rezultatu” – rekao je Piperski.

Vicešampion Evrope Rastko Simić je takođe izrazio zadovoljstvo što se prvenstvo održava upravo u njegovom gradu.

“Imam velika očekivanja kada sam ja u pitanju, ali i kada je u pitanju reprezentacija Srbije. Verujem da će organizacija i mečevi biti odlični i da nas očekuje jak turnir. Poručio bih gledaocima da dođu u što većem broju i da nas podrže u borbi za medalju. Boksovao sam u mnogim zemljama, ali ovakve publike kao što je u Loznici nigde nema” – istakao je Simić.

Loznica će u legendarnoj hali “Lagator” od 16. do 24. novembra ugostiti najbolje boksere regiona na događaju koji se održava pod patronatom Evropske bokserske konfederacije.

Autor: Iva Besarabić