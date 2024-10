Poznati teniser u čudu zbog Đokovića, Rodžera i Rafe: Kako je to moguće? Meni to nikako nije jasno

Bliži nam se polako kraj još jedne teniske sezone. Novak Đoković je rešio da "preskoči" ATP Masters u Parizu, a ostaje pitanje da li ćemo ga gledati još samo na Završnom mastersu u Torinu.

Ali i da to ne uradi, Novak je već ostavio toliki trag u tenisu da o tome više ne treba ni raspravljati. Vlasnik najviše Grend slemova u istoriji u muškoj konkurenciji, osvajač 99 turnira...

Svako normalan će reći da su to podaci za poštovanje. A baš takve reči stižu od norveškog tenisera, Kaspera Ruda, koji se divio velikoj trojci svetskog tenisa.

Njemu prosto nije bilo jasno kako su to Đoković, Nadal i Federer uspevali da dominiraju punih 20 godina, nazivajući to čudesnim.

