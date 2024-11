Rasel Vestbruk 'ukrao' foru Nikoli Jokiću za Noć veštica: Pogledajte kakav se pojavio u javnosti (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa prethodne noći nisu igrali utakmicu, ali su to vreme iskoristili da se dobro zabave, pa se tako Rasel Vestbruk na treningu tima pojavio prerušen u nešto što se očekivalo da bude kostim Nikole Jokića.

Poneo je zatvorsko crveno odelo, zelenu periku i našminkan prepoznatljivo u maniru filmskog i strip zlikovca Džokera, pa je tako "ukrao" foru najboljem igraču sveta kome je to nadimak.

Denver je na svom zvaničnom nalogu pored snimka pozdravio i našeg reprezentativca upravo u tom "Džoker" maniru.

Russ' fits never miss, even on Halloween 😮‍💨 pic.twitter.com/DQxLJodqRD