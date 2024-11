Zvanično najbolji košarkaš današnjice: Jokić ispisao nove stranice istorije NBA lige (VIDEO)

Najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić, nastavlja da ispisuje istoriju svetske košarke. U porazu Denvera od Minesote (119:116) postao je prvi igrač koji je u prvih pet utakmica jedne sezone uspeo da ostvari najmanje 150 poena, 50 skokova i 50 asistencija.

Trostruki MVP utakmicu je završio sa 26 poena, devet asistencija i čak 13 skokova, ali uprkos tome Nagetsi nisu uspeli da dođu do pobede.

Imao je srpski as sjajne poteze i na ovoj utakmici, a izdvaja se jedan u kome je učestvovao još jedan bivši MVP, Rasel Vesbruk. Jokić je takođe promašio šut za produžetak iz teške pozicije, iako se borio da vrati svoj tim iz zaostatka od dvanaest poena u poslednjoj deonici.

Ipak, uprkos porazu Denver Nagetsa, Nikola Jokić je još jednom impresionirao i ispisao nove stranice istoije u NBA ligi.

Srpski centar postao je prvi igrač u istoriji lige koji je u prvih pet utakmica jedne sezone uspeo da ostvari najmanje 150 poena (152), 50 skokova (58) i 50 asistencija.

Nikola Jokic is the first player in NBA history to record 150/50/50 in the first five games of a season 🤩🇷🇸 pic.twitter.com/0LDO1CPZP7