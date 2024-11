MILOJEVIĆ PRED VOJVODINU: Utakmicu posvećujemo nastadalima u Novom Sadu

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da Vojvodina mora da se poštuje i da očekuje dobar duel, a tu utakmicu 14. kola Super lige posvetio je tragično nastradalima i povređenima u nesreći u Novom Sadu.

"Bitno je da poštujemo protivnika, Vojvodina je jedna od ekipa koja pretenduje na Kup Srbije i na nacionalno prvenstvo, bez obzira na to što su trenutno u bodovnom zaostatku. Promenili su i trenera, gospodin Lalatović je doneo neku novu energiju, on je sigurno čovek koji poznaje Vojvodinu, kojeg vole navijači i siguran sam da će on iz njih izvući maksimum", rekao je Milojević za klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde dočekuju u nedelju od 17 časova Vojvodinu, u 14. kolu Super lige Srbije. Utakmica je trebalo da se igra večeras, ali je pomerena zbog dana žalosti povodom velike tragedije Novom Sadu, u kojoj je poginulo 14 ljudi nakon što se na njih srušila betonska nadstrešnica iznad ulaza na železničku stanicu.

Govoreći o predstojećem protivniku, Milojević je rekao da Vojvodina ima dobar tim sastavljen od domaćih i stranih igrača, sa brzim krilnim napadačima, koji su pokazali kvalitet i stekli iskustvo.

"Tu su duži period, ali Vojvodina je takav tim da morate da obratite pažnju na svakog igrača. Pred svaku utakmicu se pripremamo za ekipu u celini, a tako će biti i ovog puta. Očekujem dobru i jaku utakmicu i siguran sam da će opravdati očekivanja", dodao je on.

Trener Zvezde naveo je da se zdravstveni bilten ekipe nije promenio i da su zdravi svi igrači koje je do sada imao na raspolaganju.

On je pohvalno govorio o treneru Vojvodine Nenadu Lalatoviću, bivšem kapitenu Zvezde.

"Nenad Lalatović je jedan veoma dobar trener, bez obzira na to što je mlad, ima ogromno iskustvo, mislim da je jedan od najboljih trenera u Super ligi. Gde god da je bio, pravio je odlične rezultate, ima fenomenalnu energiju, zna da napravi sinergiju u svlačionici, izvlači iz igrača maksimum. Sa druge strane, veliki je radnik, a to je pokazao i rezultatima. Naša liga ima potrebu za trenerima kao što je Lalatović", ocenio je Milojević.

U timu Vojvodine neće biti jednog od najboljeg igrača Njegoša Petrovića, nekadašnjeg igrača Zvezde.

"Njegoš ima zaista dobre utakmice iza sebe, nametnuo se kao lider ekipe. Igrač je koji u svakom smislu dosta znači timu iz Novog Sada, a sa druge strane siguran sam da imaju dobre zamene za njega. Poseduju igrače poput Medojevića i Poletanovića, to su sve internacionalci i igrači sa velikim iskustvom. Ostaje nam da vidimo kako će se to odraziti na igru Novosađana", naveo je Milojević.

U redovima Vojvodine ima igrača koji su svojevremeno igrali za Zvezdu.

"Mnogo igrača je nosilo dres Crvene zvezde, ali oni sada igraju za svoj klub, te ne sumnjam da će profesionalno dati sve od sebe i pokušati da predstave Vojvodinu u najboljem svetlu. Lepo je videti toliko igrača koji su igrali kod nas, to oslikava njihov kvalitet", rekao je Milojević.

Zvezda je krajem maja osvojila Kup Srbije pobedom protiv Vojvodine u finalu 2:1, a Milojević je uporedio taj meč sa predstojećim.

"Očekujem svakako dobru utakmicu, mislim da Vojvodina igra otvoren, napadački fudbal. U odnosu na utakmicu u Kupu Srbije imaju izmenjen tim, ali isto tako kvalitetne igrače. Siguran da ćemo gledati zanimljiv duel", ocenio je trener beogradske ekipe.

On je izrazio saučešće porodicama tragično nastradalih u Novom Sadu.

"Tragedija koja se dogodila ostavila je utisak na sve nas. Utakmica protiv Vojvodine će početi minutom ćutanja i biće posvećena svima koji su tragično nastradali, ali i ljudima koji su doživeli teške povrede i za čije se zdravlje molimo. Svima nam je izuzetno teško zbog tragedije koja nas je zadesila, u mislima smo sa porodicama nastradalih", rekao je Milojević.

Zvezda je jedina neporažena ekipa u Super ligi, prva je na tabeli sa 34 boda iz 12 utakmica, a Vojvodina je šesta sa 19 bodova i utakmicom više.

Autor: Dalibor Stankov