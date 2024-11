NOVI ŠOU NIKOLE JOKIĆA: Pokazao koliko je SKROMAN - Novinar mu postavio pitanje, pa dobio neočekivan odgovor! (VIDEO)

Na krilima nezaustavljivog Nikole Jokića Denver Nagetsi zabeležili su novi trijumf u sezoni.

Tim iz Kolorada je pred svojim navijačima rutinski savladao Majami Hit rezultatom 135:122.

Junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić koji je meč završio sa tripl-dabl učinkom, petim od starta sezone. Za nešto više od 39 minuta igre zabeležio je 30 poena, 11 skokova i 14 asistencija.

Ipak, Nikola nije u potpunosti bio zadovoljan svojom igrom.

Reporter: "Have you had any bad nights this year?"



Jokic: "I think the second game where we lost"



Reporter: "you had 41"



Jokic: "Oh no"😂 pic.twitter.com/6SCiOH8Q53