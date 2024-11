Ovako nešto do sada niste videli! Đoković ima BROJANICU sa inicijalima OSOBA koje imaju posebno mesto u njegovom srcu - evo o kome je reč

Najbolji teniser ikada, Novak Đoković, najmilije, svoju porodicu, uvek "nosi sa sobom".

Nole je pre nekoliko dana u društvu Filipa Krajinovića gledao meč Crvene zvezde protiv Albe u Evroligi (92:71), a malo ko je primetio šta je nosio na ruci. Imao je posebnu brojanicu sa inicijalima JST - supruge Jelene, sina Stefana i ćerkice Tare.

Nole je pri kraju karijere, odlučio je da igra samo najvažnije turnire, grend slemove, delimično i zbog porodice, kako bi više vremena provodio sa Tefanom i Tarom. Najbolji srpski sportista i teniser svih vremena priznaje da mu nedostaju deca i supruga.

- Nedostaje mi porodica kada sam na putu, a istovremeno volim tenis, zaista ga volim, i imam podršku svojih najbližih da nastavim da igram. To je izazov, morap da prihvatiš realnost, sadašnjost, ali i da konstantno napreduješ, da rasteš i učiš iz iskustava koja svakodnevno živiš - rekao je nedavno Novak.

Đoković je objasnio da želi da bude očinska figura svojoj deci, a ne "Novak Đoković - najbolji teniser svih vremena".

- Važno je da me vide kao oca u pravom smislu te reči, kao oca koji je kod kuće, sa njima, koji prati rutinu, vreme za spavanje, ustajanje, vodi ih u školu, razgovarajte sa njima o životu, igrajte se sa njima. To je osoba koju želim da budem za njih, a ne otac ‘Novak Đoković‘ koji je spolja. Radim sve da imam takvu vezu i čini se da ide dobro, ali ne znam. Pretpostavljam da ću znati tek kada ostare, ali oni su svesni šta se dešava. Ove godine smo imali Olimpijske igre, osvojio sam zlato za Srbiju i to je bio najemotivniji trenutak u mojoj karijeri. A kada sam tamo video svoju ženu i decu, bio sam još emotivniji. Bilo je to savršeno okruženje, kao u holivudskom filmu. Šta još da tražim od Boga.

Iako tako ne izgleda, ali kaže da je izazovno biti Novak Đoković.

- Pokušavam da izbalansiram stvari, i možda izgleda kao da živim savršeno izbalansiranim životom, ali verujte mi, nije tako. Znate, veoma je izazovno i pokušavam da uživam koliko god mogu. Trudim se da budem najbolji otac, najbolji muž koji mogu da budem, uz to što sam teniser na vrhuskom nivou, ali isto tako moram da se trudim da budem najbolji sin i brat. Svi imamo različite životne rutine, drugačiji život, različite obaveze. Teško je uporediti, ali ono što jednoj osobi predstavlja savršen život i ono što ga čini srećnim, možda nekom drugom ništa ne znači - rekao je Novak.

