Đoković dobio novi mural u Srbiji: Novakova 'simfonija' sa Vimbldona ovekovečena na zidu hotela

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, nesumnjivo je možda i najvoljenija ličnost u Srbiji. Gotovo u svakom gradu u Srbiji Đoković ima mural na nekoj zgradi, a sada je taj broj uvećan, pošto je i fasada hotela Planete Inn u Novom Sadu ulepšana muralom najvećeg srpskog sportiste ikada.

Osvajač 24 Grend slem trofeja i rekorder u tenisu, kao i olimpijski šampion iz Pariza ove godine, dobio je zanimljiv mural, na kojem je oslikana njegova "simfonija" na Vimbldonu, gde je mečeve proslavljao tako što je simulirao sviranje violine.

Podsetimo, Đoković je to radio zbog svoje ćerke Tare, koja je bila u publici i sve to gledala sa oduševljenjem i kroz osmeh, dok publika to nije shvatila na pravi način i često je umela da negoduje i viče "buuu".

- To je bilo za Taru! Moja ćerka Tara svira violinu već neko vreme, šest meseci, i to je bio naš dogovor da ću tako da proslavim - kazao je Novak u izjavi posle meča na Vimbldonu kada je upitan o zanimljivoj proslavi.

Sada je ta Novakova "simfonija" ovekovečena i na zidu hotela u Novom Sadu.

Autor: Dubravka Bošković