SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI: Sudija najstrašnije izvređao Jirgena Klopa! Sve je snimljeno! VIDEO

Kut je sipao bujice psovki na račun nemačkog stručnjaka bez obzira što je bio sniman.

"P...a, apsolutna p...a. Osim toga što me je napao kada sam sudio protiv Barnlija tokom lokdauna, optužio me je da lažem i potom pre j....o napao. Nemam nikakvu nameru da pričam sa nekim ko je tako j....o arogantan. Uradiću sve što je u mojoj moći da sa njim ne razgovrama. Moj bože, nemačka p...a", rekao je Kut na snimku koji uveliko kruži društvenim mrežama.



Zajednica sudija je obaveštena o postojanju ovog snimka i istraga je pokrenuta. Dok ona traje, Kut je privremeno suspendovan.

Empire of the Kop sources have obtained footage (now widely circulated online) of video clips which appear to show David Coote indulging in a foul-mouthed rant about Jurgen Klopp in which he repeatedly used inflammatory language to defame the ex-Liverpool manager: pic.twitter.com/5X2znVudII