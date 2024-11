Sada je zvanično: Ranko Stojić novi sportski direktor FSS

Legendarni golman Partizana - Ranko Stojić, biće novi sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije.

Fudbalere Srbije večeras od 20:45 u Cirihu očekuje veoma važna utakmica u petom kolu A divizije Lige nacija, a dok se Dragan Stojković Piksi i njegovi izabranici spremaju za Švajcarce čelnici Saveza doneli su veoma važnu odluku. Legendarni golman Partizana - Ranko Stojić, biće novi sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije.

Čelnici Fudbalskog saveza Srbije sastančili su tokom dana u Cirihu i doneta je odluka da Ranko Stojić bude novi sportski direktor. Očekuje se da legendarni golman preuzme poslove prvog čoveka sportskog sektora sa maksimalnom odgovornošću.

Pre nešto više od mesec dana Ranko Stojić je takođe dovođen u vezu sa Fudbalskim savezom Srbije, ali do realizacije nije došlo. Posao je sada završen, a proslavljeni srpski fudbaler biće zvanično promovisan u narednih sedam dana. Inače, na poziciji sportskog direktora menja Miroslava Tanjgu koji se sa FSS-om nije rastao u dobrim odnosima nakon kraha na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Iako je poslednjih godina funkcija sportskog direktora izgubila na značaju, utisak je da bi Ranko Stojić u narednom periodu mogao da dovede stvari u red. Svojim integritetom i znanjem uživa ogromno poštovanje svih fudbalskih radnika širom sveta, a očekuje se da u Fudbalskom savezu Srbije reši probleme u koordinaciji unutar sistema.

Kada se pre mesec dana pojavila mogućnost da Ranko Stojić preuzme mesto sportskog direktora, mediji u Srbiji preneli su da je čitav posao stopirao Dragan Stojković Piksi. Ipak, legendarni golman odmah je demantovao takve navode ističući da izmenju njega i selektora vlada ogromno poštovanje.

- Video sam natpise. Iskreno, ceo život insistiram na tome da je u životu važno razmišljati pozitivno. Uvek tako razmišljam. Ne verujem to da selektor Piksi protiv, i neki njegovi saradnici, ne vidim ni jedan jedini razlog za to. Družili smo se, bili smo komšije u Parizu, uvek je bio respekt među nama - rekao je Stojić, a potom dodao.

- Ne vidim jedan razlog što bi Piksi bio negativan prema toj ideji. Na drugoj strani, najvažnija stvar je ne pričati o tome nego se koncentrisati na važne utakmice u Ligi naciji protiv Švajcarske i Danske. Da se isto tako svi odazovu, čini mi se da će tako biti posle dugo vremena, da bar sa bodom i pobedom imamo šansu da prođemo dalje. Imamo sve razloge da verujemo u ove momke, čak 70 odsto njih su bili svetski šampioni, nisu to deca od 15-16 godina nego igrači od 20 godina. Svi treba da budemo pozitivni. Ove stvari koje se pojavljuju, to je normalno, ja ću biti prvi među njima koji će pozitivno razmišljati. Da li sam motivisan? Da, u bilo kom obliku da mogu da pomognem srpskom fudbalu. I to sa velikim entuzijazmom - naglasio je Stojić.

Inače, Ranko Stojić je najveći trag ostavio u Partizanu gde je proveo punih pet godina. Branio je boje zagrebačkog Dinama, Standarda, Anderlehta, Šarloe, Serianga i Antverpena, a za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 14 utakmica. Nakon uspešne igračke karijere posvetio se menadžerskom poslu i izgradio ozbiljno ime u fudbalskom svetu.

Davne 2002. godine preuzeo je vođstvo nad upravom beogradskog Rada i za desetak sezona prošao put od drugoligaškog fudbala sve do kvalifikacija za evropska takmičenja. Kao sportski direktor radio je i u ljubljanskoj Olimpiji, a poslednjih godina obavlja funkciju analitičara.

Autor: Dalibor Stankov