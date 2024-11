DOMINIRA U EVROLIGI I VODI POSLOVNU IMPERIJU ISTOVREMENO! Ovaj detalj iz života najboljeg košarkaša Zvezde je malo ko znao

Gledajući statistiku Bolomboj je ove sezone najbolji igrač ekipe sa Malog Kalemegdana, ali već neko vreme ne igra zbog povrede koju je zadobio na gostovanju Budućnosti u ABA ligi.

Snažni Amerikanac je ove sezone igrao na četiri utakmcie Evrolige i na njima je u proseku beležio 12,5 poena, 9 skokova i jednu blokadu.

Nije karakteristično, ali dok beleži sjajne partije u crveno-belom dresu, Bolomboj vodi biznis sa nekretninama u Americi.

"Mislim, ne bih rekao da sam genije za nekretnine. Učestvujem u poslovima, nekretninama. Ali ne, moj primarni fokus i moj posao je košarka. Sve ostale stvari koje radim van terena su nekako samo dodatak onome što radim u svoje slobodno vreme", rekao je Bolomboj za "Sportal" i dodao:

"Dakle, mogu nekako sve da isplaniram. Verovali ili ne, zbog promene vremenske zone, obično kada je ovde večernje vreme i kasno vreme dana, tamo je nekako sredina jutra ili podne u Americi, pa promena vremenske zone nije baš neka velika razlika. Ali imam stvarno dobre partnere i neverovatan tim koji radi sa mnom i pomaže mi da izgradim sve te druge stvari van košarke".

Poručio je i da se sastanci i obaveze koje ima zbog svog biznisa ne poklapaju sa utakmicama i obavezama sa Crvenom zvezdom.

"Kao što sam rekao, očigledno je da je moj primarni fokus 100% na košarci. Sve ostale stvari su nekako dodatak. I kao ovde sa Zvezdom, mi smo tim. Imamo, znaš, 15, 18, koliko god igrača, isto je i sa stvarima koje radim u biznisu. Imam tim, postoje ljudi u timu koji imaju svoje uloge, i nekako znamo šta očekujemo jedni od drugih, i dobro sarađujemo. Mogu prilično dobro da uskladim to dvoje i kao što sam rekao na kraju dana, ako se biznis izuzme, znaš da sam košarkaš i da je moj fokus 100% na košarci".

Bolomboj je odlučio da mlad uđe u biznis vode, ali to mu ne predstavlja problem.

"Ne, za mene je sve to nekako počelo dok sam bio u NBA. Samo prema tome kako su se stvari odvijale, imao sam uspešne prijatelje koji nisu bili košarkaši, i zainteresovao sam se da vidim šta rade i kako su izgradili svoj uspeh i čime se bave. A mnogi od njih su investitori u nekretnine i vlasnici biznisa. I kako je vreme prolazilo, provodio sam više vremena s njima i, znaš, pitao ih, hej, možete li me naučiti ovo i pokazati mi kako ste uradili ovo ili ono? I izgradili smo odnose i oni su mogli da mi pokažu šta su radili, kako su to radili, koje su greške napravili. I samo sam učio, nekako sam se bavio biznisom od otprilike 2016. godine, i izgradio sam mnogo odnosa. Odnosi zaista pomažu".

Kako na najbolji način kombinovati bavljenje sportom na profesionalnom nivou i zahtevno vođenje posla.

"Mislim, što se tiče saveta, rekao bih da bih se vratio na to da imaš dobar tim, dobre ljude oko sebe koji pokušavaju da postignu isto što i ti, bilo da je to košarka, biznis ili nekretnine, šta god da pokušavaš da postigneš, okruži se ljudima koji su stručnjaci ili stvarno dobri u toj industriji. Postavi ciljeve i na kraju, šta god želiš da uradiš, to je ostvarivo ako imaš prave odnose i ako si u stanju da sastaviš plan kako želiš da to postigneš, trebalo bi da bude moguće. Sve se svodi na to koliko će ti vremena trebati da to postigneš".

Govorio je sjajni centar i o boravku u Crvenoj zvezdi i Beogradu.

"Za mene je lepo jer sam bio ovde prošle godine. Tako da sam mogao da izgradim neku vrstu odnosa sa većinom momaka. Ima nekih novajlija. Znao sam od pre već nekoliko njih, ali je lepo jer sam na neki način već uspostavio svoju poziciju, izgradio odnose sa svima. I onda sam se, naravno, povredio, nažalost, ali odnosi i sve ostalo su već bili na pravom mestu pre nego što sam se povredio. Ali za mene je samo bitno da ostanem deo tima na bilo koji način na koji mogu, da budem uz momke, pričam sa njima. Trenutno ne putujem sa timom. Ali da, samo želim da budem deo tima na taj način".

Autor: Dubravka Bošković