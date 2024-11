Kirjos se vraća na teren zbog Đokovića! Australijanac svetu otkrio veliku tajnu

Australijski teniser Nik Kirjos vraća se uskoro na teren posle pauze od skoro dve godine zbog povrede, a mnogo mu je u odluci pomogao Novak Đoković.

Dugo se Nik muči sa povredom, imao je operaciju, pa dug oporavak, a priznao je da mu je Novak Đoković pomogao da donese odluku kada je u pitanju povratak na teren.

Poslednje dve godine odigrao je samo jedan turnir. Pokušao je da se vrati u Štutgartu prošle godine, ali bez mnogo uspeha. Ipak, ove sezone je bio na Vimbldonu, iako se nije takmičio, družio se i trenirao sa Novakom, što je pozitivno uticalo na Australijanca. Da nije bilo Srbina možda ne bi doneo odluku o povratku na teren.

- Igrao sam sa Novakom i kada mi je rekao "Ne izgleda kao da si imao operaciju", to je bila velika motivacija da pomislim, možda ipak napredujem i vraćam se, jer nisam stvarno znao. To je bila velika motivacija za mene. Da mi nije to rekao, ne znam da li bih bio motivisan i da li bih nastavio da se borim sa tom mišlju, ali to je definitivno bio veliki deo mog puta kada mi je to rekao - priznao je Nik Kirjos.



Finalista Vimbldona 2022. godine opisao je koliko je ozbiljna bila rekonstrukcija zgloba. Morao je da nauči kako ponovo da koristi desni zglob zbog bola koji je imao nakon operacije.

- To je bila rekonstrukcija zgloba, bušena su četiri otvora u mojoj ruci, a neki komadići žice su držali zglob zajedno, a moji prsti su izgledali kao kobasice kada sam izašao sa operacije. Bio sam u gipsu oko 12 nedelja, bez pokreta. Morao sam da naučim ponovo kako da koristim desni zglob, čak i samo da nosim kese sa namirnicama, sve je bilo izuzetno bolno.

Svestan je da povratak posle dve godine neće biti lak.

- Moram da budem realan sa sobom jer je postojala velika šansa da se nikada ne vratim na ovaj nivo i da igram sa samopouzdanjem, tako da mislim da sam već premašio mnoga očekivanja. Ali sam sebi najstroži kritičar i želim da pobedim, ne želim da budem samo broj na terenu.

Autor: Snežana Milovanov