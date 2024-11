DA TE VIDIMO SADA DŽEJK! Prebio Tajsona, pa dobio ponudu od neporaženog šampiona! Očekuje li nas epska borba!?

Ovo bi zatreslo planetu...

Džejk Pol je u centru pažnje borilačkog sveta nakon što je porazio Majka Tajsona u spektaklu u Teksasu.

Mnogi su besni zbog ishoda meča, pominju razliku u godinama od skoro 30 godina i "nefer uslova" od samog starta.

Svi znaju ko je Majk Tajson bio, ali on u ovim godinama nije ni bleda senka jednog od najdominantnijih boksera u istoriji.

Mnogi osporavaju Polovu karijeru, tvrde da nije imao dostojnog protivnika, a spekuliše se sa imenom narednog rivala.

Ono što je sigurno, Džejk Pol donosi mnogo novca svakome sa kim se bori, tako da čak i najveće zvezde boksa žele "deo kolača".

Jedan od onih koji žele da ukrste rukavice sa Polom je i neporaženi šampion srednje kategorije Artur Beterbijev.

Artur Beterbiev has now challenged Jake Paul to a shot at his undisputed LHW world title 😳



“What can you do in ring against the current undisputed champion? Just know that I'm always open to any suggestions.” pic.twitter.com/tT7KU73xnx