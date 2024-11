ORLOVI DOMINANTNI U KOPENHAGENU - PEŠIĆ ZADOVOLJAN: Sve je bilo, manje ili više, onako kako smo planirali

Košarkaši Srbije su u Kopenhagenu u trećem kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope ubedljivo savladali Dansku sa 72:52 (29:6, 14:13, 19:16, 10:17) i zadržali stopostotan učinak.

Selektor "Orlova" Svetislav Pešić bio je zadovoljan današnjim izdanjem svojih izabranika.

"Utakmica sa našeg aspekta je bila dobra. Momci su odradili sve dobro, koncentracija i prilaz su bili dobri. Sve je bilo, manje ili više, onako kako smo planirali. Razlika u klasi je velika, da se mi sada ne palimo nešto specijalno. Ali ne gledamo samo protivnika, iako se pripremamo za svakog, pogotovo kada igramo na strani", rekao je Pešić na početku konferencije.

Selektor Srbije je potom analizirao sam meč.

"Sa psihološkog i mentalnog prilaza, ušli smo u meč sa velikim samopouzdanjem. Posle toga smo posustali i da izmišljamo neke napade koje nismo trenirali. Napravili smo previše izgubljenih lopti, 16, što je previše. U prvom poluvremenu smo imali samo četiri. Ponestalo je i snage, jer je potrošnja bila velika. Svi njihovi spoljni igrači su jaki i agresivni u skoku. Imaju taj karakter, ali i odbrana u tranziciji. Za nas je najvažnije da smo pobedili, ali je isto tako važno i da vidimo kako se igrači razvijaju jer nemamo mnogo mogućnosti da radimo sa njima, kao i da reaguju na instrukcije i zadatke koje pred njih postavljamo pre utakmice. Tražili smo specijalne situacije, da ne idemo u detalje i to smo ispoštovali. Važno je da su igrači želeli da to urade i to je dobar znak za ono što nas očekuje u narednoj godini", zaključio je Pešić.

Za plasman na kontinentalni šampionat reprezentaciji Srbije je neophodna još jedna pobeda, koju će imati priliku da ostvari za tri dana, kada će u Beogradu imati još jedan duel protiv Danaca.

Autor: Iva Besarabić