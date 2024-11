JOKIĆEV POTEZ NA 0.3 SEKUNDE PRE ZVUKA SIRENE OSTAVIO SVE U TOTALNOJ NEVERICI! Preko celog terena, 'iz odbojke' - ma on i to može!

Potez koji je Nikola Jokić napravio u samom finišu treće deonice, na utakmici protiv Lejkersa, ostavio je ljubtelje košarke bez teksta.

Nikola je odigrao još jednu fantastičnu utakmicu. Nagetsi su na gostovanju ubedljivo savladali Los Anđeles Lejkerse rezultatom 127:102, a Srbin je ponovo bio nezaustavljiv na terenu.

Meč je završio sa 34 poena, 13 skokova i osam asistencija.

Nikola Jokic almost made the most insane buzzer beater in history!



Also, I don’t ever want to hear about this man being a stat padder, look at this crazy shot attempt! #Nuggets #Lakers pic.twitter.com/EmvYoRorKy