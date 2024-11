Poznati fudbaler završio na sudu zbog uvećanja 'ponosa': Ronaldo plastičnom hirurgu NIJE PLATIO intervenciju?

Svetski mediji kao najvažnije fudbalsku vest za poslednji novembarski ponedeljak u 2024. godini donose nesvakidašnju informaciju u kojoj je "junak" Kristijano Ronaldo, portugalski as koji će morati na sud zbog dugovanja jednom estetskom hirurgu.

"Fudbalsku superzvezdu Kristijana Ronalda tuži estetski lekar zbog navodnog neplaćenog računa od 40.000 funti.

Dr Rošan Ravindran, poznat kao Dr Roš, tvrdi da mu bivša zvezda Mančester junajteda (39) duguje novac za tretmane koje mu je pružao kada je bio na Old Trafordu 2021. i 2022. godine.

Specijalnosti ovog bivšeg kardiologa, inače, uključuju botoks i filere, negu kože i podizanje obrva.

On je imenovao Ronalda, poznatog i po proslavljanju golova uz uzvik „siuuu“, u pokrenutoj sudskoj parnici.

Doktor ne pominje konkretno igračevu partnerku Georginu Rodrigez (30), ali tvrdi u tužbi da je radio za Ronalda "i članove njegove porodice i pratnju" u sopstvenoj klinici u Češiru.

Kada smo mu se obratili za komentar, dr Roš, koji takođe vodi filijale KLNIK-a u Mančesteru i Londonu, rekao je:

- U toku je pravna procedura i, kao profesionalac, ne razgovaram o svojim pacijentima.

