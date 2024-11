Jokić i Denver doživeli poraz: Ovo što je Njujork uradio Nagetsima je baš bolno

Serija promenljivih partija Denver Nagetsa čak i nakon povratka Nikole Jokića je nastavljena, pa su tako Njujork Niksi u gostima uspeli da ih poraze sa 145:118. Bio je to drugi poraz ekipe na poslednja tri meča i sada je tim izvan zone plej-ofa sa skorom 9-7.

Jedan od većih šamara lupio im je rival u Koloradu i ovakav debakl Denvera kod kuće dugo nije viđen u ligaškom delu sezone, a Majkl Meloun će morati da sklopi slagalicu u narednom periodu, kako bi video šta to ne štima.

Nikola Jokić je za prve tri četvrtine odigrao skoro 32 minuta, ubacio 22 poena (9/20 FG) i upisao po sedam skokova i asistencija, što je za pomenuto vreme neki njegov redovan nivo, ali će mu prosek sada za nijansu opasti, iako to njega ne zanima mnogo.

Prva naznaka velike razlike viđena je još krajem prve deonice, kada je od prednosti od 20:18, gost do isteka dvanaest minuta došao do 36:24. To je ipak bila samo najava katastrofe u sledećoj deonici.

Razlika je rasla brzinom svetlosti i pre polovine drugog kvartala (59:36), a na pauzi je upravo bilo minus 23 iz ugla Denvera, koji je primio čak 76 poena.

Probao je Meloun sa većim delom startera i u trećoj četvrtini nešto da učini, ali to jednostavno nije bilo moguće protiv raspoloženog suparnika, koji je meč završio sa 19 pogođenih trojki iz 36 pokušaja. Na početku poslednjeg kvartala izmenio je faktički čitav tim, pa i Nikolu, kako bi se odmorio za naredne izazove.

Bilo je u dva navrata i minus trideset, a meč je na kraju završen nizom Niksa, kojim je umalo i vraćena pomenuta razlika.

U pobedničkom timu se istakao Ou Dži Anunobi sa 40 poena, što je njegov novi rekord karijere. Karl Entoni Tauns je dodao 30 i 15 skokova, dok je Džejlen Branson imao 23 poena i čak 17 asistencija.

Na drugoj strani je pored Jokića i Vestbruk imao doprinos sa 27 poena, dok su Džamal Marej i Majkl Porter Džunior imali 20 i 18, uz sedam dodavanja za koš jednog i deset skokova drugog igrača.

Njujork je ovom pobedom došao na skor 10-7.

Autor: Marija Radić