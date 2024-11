PORUKA ZA PENZIONISANOG KOLEGU: Đoković otkrio svoju omiljenu priču o Rafaelu Nadalu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković bio je jedan od nekoliko igrača koji su putem zvaničnog ATP kanala imali poruku za penzionisanog Rafaela Nadala, te je tom prilikom otkrio i svoju omiljenu uspomenu sa terena koja se odnosi na njegovog velikog rivala.

U videu koji je podelio ATP, Đoković, Rodžer Federer i Endi Marej imali su poruke kojima su odali počast Nadalu, dok su i mnoge druge zvezde iz sveta tenisa i drugih sportova dali svoj doprinos. Đoković se osvrnuo na Nadalovu ostavštinu i na nezaboravne trenutke sa svojim najvećim rivalom.

- On ima mnogo različitih nevjerovatnih ostavština koje će ostaviti iza sebe, postignuća koja su istorijska. Njegova upornost, intenzitet, energija koju je donosio na terenima od prvog do poslednjeg meča - rekao je Đoković i dodao:

- Moja najbolja Rafa priča, privatno, bila je kada sam ga video kako pleše u Kolumbiji dok smo igrali egzibicioni meč zajedno 2011. A profesionalno, to je bilo kada mi je dozvolio da pobedim prvi put na Roland Garosu. Hvala, Rafa (smeška se).

Dear Rafa, we have some very special messages for you 💌 pic.twitter.com/gDW2dRJPC9