Milojević: Velika pobeda za Zvezdu, uvek sam verovao u ekipu i igrače

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je posle večerašnje ubedljive pobede nad Štutgartom (5:1) da je ovo velika pobeda za klub i srpski narod uopšte i dodao da je uvek verovao u ekipu i igrače.

"Uvek je lepo kada se pobedi. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu protiv jednog jako dobrog protivnika, igrali smo protiv bundesligaša, viceprvaka Nemačke, ekipe koja je sjajna. Velika pobeda za Zvezdu, uopšte srpski narod. Čestitao bih našim igračima, jer su dali sve od sebe, videla se borbenost, želja, ne mogu da kažem da je nije bilo u drugim utakmicama", rekao je Milojević.

Milojević je rekao da nikad nije sumnjao u kvalitet ekipe.

''Ja sam neko ko veruje u igrače, potrebno je da ostanemo mirni, dobili smo tri lepa boda, radovaćemo se večeras, ali od sutra moramo da radimo. Možda je nepravedno prema drugim igračima, ali Rade Krunić je osvedočeni zvezdaš, on je došao ovde, odmah smo ga precrtali, verovali smo u njega, kao i on u nas. Pokazao je da je dobar igrač", dodao je Milojević.

Zahvalio je zatim i navijačima.

"Protiv Barselone ste videli da je bio pun stadion, veruju ljudi u nas. Mi igramo, predstavljamo Srbiju, naš grad, našu zemlju, verovatno se ni ovo neće važiti, obično kad pobedimo, ništa se ne važi. Videli ste Gutešu, Maksimovića, to su deca iz naše škole, čestitam i našim omladincima, zaslužili su da pobede u utakmici, ima tu dosta igrača koji zaslužuju priliku, Guteša je zaslužio priliku na velikoj sceni. Ja sam trener koji veruje Zvezdi. Na njima je da zavrede šansu da igraju u Zvezdi", istakao je trener "crveno-belih".

On je dodao da pobedu posvećuje preminulom ocu kome bi danas bio rođendan.

''Na kraju se obratio i bivšem reprezentativcu Srbije Zdravku Kuzmanoviću koji je rekao da će Štutgart pobediti. Kuzmanoviću bih poslao poruku da je ovo pobeda za njega, zna kakve je izjave davao, to je neprimereno, on je patriota, on ne sme takve izjave da daje", zaključio je Milojević.

Autor: Marija Radić