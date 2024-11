Sferopulos otkrio da li je dobio savet od Vladana Milojevića pred Bajern, pa se nasmejao na jedno pitanje

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su više nego ubedljivu pobedu protiv ekipe Bajerna iz Minhena u 12. kolu Evrolige, posle čega su došli na 10. mesto na tabeli sa skorom 6-6.

Mnogo razloga za zadovoljstvo mogao je da ima trener domaćeg tima, Janis Sferopulos.

- Danas smo odigrali dobru utakmicu uz dobru pobedu i to se desilo. Mislim da je od početka do kraja naš tim bio koncentrisan, kontrolisali smo stvari na oba kraja terena. Defanzivno smo odigrali odlično protiv najbolje ofanzive. Ofanzivno smo lako dolazili do poena, mislim da smo želeli pobedu baš jako. Početak drugog poluvremena je bio još bolji i na kraju smo imali dominantnu pobedu, koju smo tako želeli, kao reakciju na prethodni meč, koji smo pobedili. Moramo da zaboravimo sve, jer imamo u nedelju meč ABA lige. Hvala navijačima koji su nas bodrili, pokazali su koliko nam znače - rekao je Sferopulos.

Zvezda je odigrala timski, imala je čak 34 asistencije, što je skoro, pa rekord Evrolige, koji iznosi 38.

- Pre svega, imali smo vremena da radimo, jer je bila pauza i posle mnogo utakmica, naša prethodna je bila takva da smo pali. Osvežili smo tim, dobro odigrali ofanzivno i defanzivno, odigrali smo timski, bili smo dominantni na obe strane, zato je ova pobeda važna. Kada radite, analizirate greške, kada se fokusirate na manje stvari, onda ste bolji svuda i timski smo došli do 34 asistencije. To je značenje tima. To pokazuje koliko je to važno.

Ognjen Dobrić je odigrao dobru utakmicu, pa je Sferopulos dobio pitanje da li je zažalio što ga je pustio u reprezentaciju za večiti derbi.

- Da, ali nisam hteo da idem protiv srpskog nacionalnog tima i poštujem gde sam, poštujem zemlju, klub, selektora Pešića, kada me je pitao, nisam mogao da kažem ne. Čak i protiv nas što je to bilo. Sa druge strane, mislim da imamo igrače koji mogu da pokriju njihovo odsustvo.

Dobrić je zaista večeras odigrao odlično, pa je Sferopulos nastavio da priča o njegovoj partiji.

- Odradio je odličan posao Ognjen i znamo koje kvalitete ima, danas je bio dominantan na oba kraja terena, ofanzivno je imao dobre odluke, defanzivno je bio dobar protiv Edvardsa. Pokazao je karakter i zbog čega smo ga i doveli.

Dobio je opasku od novinara da je čudno što nema nikakve emocije posle velike pobede.

- Nema emocija, jer moramo da igramo bez emocija. Košarka, ako se umešaju emocije, ne možete da uspete. U nedelju imamo Spartak i moja misao je na toj utakmici. Srećan sam zbog te pobede, iako je ona velika, imamo još takmičenja. Nećemo da ostanemo na jednoj utakmici. Isto to radim posle poraza, isto. Moramo da prevaziđemo emocije, da radimo na programu, da unapredimo sve. I to se desilo.

I odbrana je bila važan deo igre večeras...

- Naravno, odbrana je uvek ključ, jer kad imamo odbranu, imamo i napad. Znamo da je Bajern tim koji ima najbolju poziciju napadački u Evroligi i da daju po 90 poena po meču, a mi smo ih stavili na 77, što je veliki uspeh i tima i pojedinačno. Možete da vidite da je to karakteristično za treću deonicu, dali smo 29 poena, a oni su dali samo 10. Kada razumete da ste u momentumu defanzivno, onda ste dobri i na drugoj strani.

Ponovo se osvrnuo na asistencije, i nasmejao se na konstataciju da ovo nije rekord...

- Naravno, 34 asistencije pokazuju timski duh, pokazuju da svi hoće ekstra pas i trenera to čini srećnim.

Upitan je i da li može da uporedi ovu utakmicu sa onom protiv Partizana.

- Šta hoćete da kažete? Ne razumem pitanje. Rekao sam da nismo bili spremni psihički pre Partizana da odigramo dobar meč, tada smo pratili plan 20%, danas je to bilo drugačije, hteli smo da se borimo tada, ali nismo bili fokusirani. To je bilo drugačije.

Petrušev je posle Panatinaikosa rekao da nije spreman 100%, ali je Sferopulos i sam istakao da veruje da on može još više.

- Mislim da je, ne samo danas, Filip pokazao njegovo umeće i talenat, kako budemo nastavljali, igraće dobro. Odigrao je vrlo dobro danas. Sa njihovim potencijalom očekujem da će igrati i bolje.

Kodi Miler Mekintajer danas nije imao ni poen, ali je zato dominirao na skokovima i asistencijama, što raduje Sferopulosa.

- To govorim igračima, nisu potrebni uvek poeni, treba da radite mnoge druge stvari na terenu. Kodi je pokazao danas kao glavni plejmejker, da iako nije postigao poene, da je bio od pomoći, pokazivao je da je dobar na deljenju lopti, skoku. Srećan sam zbog ovih brojki. Iako ne postižete poene, uspeh tima je važan. Ima pravi mentalitet. Srećan sam zbog njegove partije.

Za kraj, otkrio je da li je dobio savet od Vladana Milojevića pošto je Zvezda pobedila nemački tim Štutgart u Ligi šampiona, pre par dana.

- Video sam ga letos na jednoj ceremoniji, tada smo pričali, ali nismo pričali posle meča, hoću samo da im poželim sreću za ostatak Lige šampiona.

