Jokić ušao u istoriju NBA lige: Nikola se našao na večnoj listi uz legendarnog košarkaša!

Srpski košarkaš Nikola Jokić još jednom je pokazao da je jedan od najboljih igrača koji je ikad viđen u ovom sportu, dok je sada to potvrdio i činjenicom da je stao rame uz rame sa legendarnim Medžikom Džonsonomo na listi tripl-dabl učinaka! Doduše, Srbin je to uradio u porazu svog tima od Klipersa (126:122).

Nikola Jokić je još jednom bio neumoljiv, odigrao je sebi svojstvenu utakmicu, gde je već pre poslednje deonice uspeo da zabeleži tripl-dabl učinak, koji je na kraju došao do 28 poena, 14 skokova i 11 asistencija, što opet nije bilo dovoljno njegovom timu za nešto više od tesnog poraza.

Međutim, ovaj tripl-dabl ima i posebnu težinu za našeg košarkaša, pošto je ovo njegov 138. tripl dabl u karijeri, kojim se izjednačio sa Medžikom Džonsonom na večnoj listi NBA lige.

Sada se ispred našeg košarkaša nalaze Oskar Robertson sa 181 tripl dablom, te Rasel Vestbruk koji sada broji 200 tripl-dabl učinaka u karijeri.

Ono čime se još može dičiti Nikola Jokić je činjenica da je on do 138. tripl-dabla u karijeri došao za 690 mečeva u NBA ligi, dok je Medžiku za to trebalo čak 190 utakmica više (880).

Autor: Aleksandra Aras