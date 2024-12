MILOŠEVIĆ ODBIO DA MU SMANJE PLATU! Ovo su detalji šokantne ostavke u Humskoj - Pregovori trajali mesec dana, Partizan 'zavezao kesu'

Nakon što je Aleksandar Stanojević, posle lošeg starta sezone, teškog poraza u derbiju i fizičkog napada na njega od strane navijača Partizana, napustio klub, Savo Milošević je istaknut kao favorit za novog šefa stručnog štaba ekipe iz Humske.

Njegov povratak u Humsku je ozvaničen 27. septembra, a nešto više od dva meseca kasnije, iznenada je podneo ostavku.

Sve se dogodilo nakon razgovora i pregovorima sa predstavnicima privremene radne grupe koju predvode Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović.

Oni su više puta istakli da će sa sobom doneti veliki broj važnih odluka, a jedna od njih je bila smanjenje plata zaposlenih u klubu.

"Prva, finansijska konsolidacija koja je najveći problem i prioritet ove uprave. I sa merama koje smo preduzeli i koje preduzimamo, u smislu smanjenja troškova, posebno u oblasti zarada, za godinu dana tu ćemo napraviti uštedu od minimum 1.457.000 evra. Po godini dakle. Tu govorim o smanjenju plata radnoj zajednici, optimizaciji zaposlenih. I sa tom praksom će se nastaviti tako da ovo nije konačna cifra. Za 90 dana će ponovo biti nova faza te optimizacije, gde takođe očekujemo dodatne uštede. Ali ovo sada je izvesno", govorio je u intevjuu koji je objavljen 21. novembra na "Mozzart sportu" Rasim Ljajić, pa u dahu nastavio:

"Počeli smo sa obnovom Zemunela. Bukvalno idemo od prostorije do prostorije, jer cilj je da taj objekat bude u funkciji proizvodnje igrača i stvaranje boljih uslova za sve selekcije. I to radimo bukvalno zahvaljujući pomoći i donacijama građevinsklih firmi, zaljubljenika u fudbal, ljubitelja Partizana. To smo počeli bez jednog jedinog dinara. Kao nekad čuvene mobe, ali bukvalno. Radićemo novi SPA centar za oporavak fudbalera i očekujem da će do početka prolećne polusezone ta prva faza obnove Teleoptika biti završena".

Razgovori sa Miloševićem oko korekcije njegove plate, odnosno oko njegovog pristanka da radi za platu manju od one koju je dogovorio sa prethodnom upravom kluba počeli su krajem oktobra.

Prve razgovore Milošević je obavio sa Mijatovićem i Lazovićem, a nakon nešto više od mesec dana pregovora, dve strane nisu došle do dogovora.

Sve se završilo odlaskom legende crno-belih, srpskog i jugoslovenskog fudbala.

Milošević je Partizan u svom drugom mandatu vodio na osam utakmica Super lige Srbije i na njima je ostvario šest pobeda uz dva remija.

Autor: Aleksandra Aras