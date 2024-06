OVOG PUTA IDEM DO KRAJA! Stanojević poslao MOĆNU PORUKU iz Humske, pa se obratio navijačima i saopštio važne vesti

Fudbalski klub Partizan održaće promociju novog šefa stručnog štaba, Aleksandra Stanojevića.

Predstavnicima medija, javnosti i navijačima crno-belih obratiće se trener koji je na klupu u Humskoj stigao treći put.

Obraćanje novog trenera Partizana moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

"Evo mene opet. Opet se gledamo i sarađujemo. Najviše vas interesuje razlog zašto sam se vratio. Prva stvar, nisam završio započeti posao. Otišao sam u jednom trenutku gde po mojoj proceni, iz ovog ugla, sam pogrešio. Druga stvar, kao svaki trener imam svoju ambiciju i izazov, ovo je jedan veliki izazov za mene. Kada vas zove Partizan morate da razmislite. Nisam imao predstavu da ću se vratiti do skoro, do pre nekoliko dana kada smo prvi put stupili u kontakt. Generalno, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću se vratiti. Postoje u našim razgovorima uveravanja da ćemo biti pojačani u svakom pogledu, u svim strukturama. I u igračkom i u rukovodećim kadrovima, to nam je važno. Iz tih razgovora sam shvatio ozbiljnost Partizana da ide napred. Iz tog razloga sam potpisao ugovor na tri godine jer mislim da je potrebno vreme da se neke stvari urade. Ovog puta idem do kraja. Do kraja, svi zajedno, nadam se sa što viče navijača, u jednu tešku, hrabru borbu", rekao je Stanojević.

Kakvi su to "uslovi" za povratak.

"Mogu samo da kažem da nam je potrebno pojačanje u svakom smislu, nadam se da sam bio jasan. Iz tog razloga smo pričali o svemu. Znate kako, kada dolazite opet hoćete da se dignete na viši nivo. Ja sam sada bolji trener nego što sam bio, tako hoćemo da napredujemo u svim strukturama, dobio sam uveravanja da će to ići tako. Tako bih to formulisao da ne budem pogrešno shvaćen. Nisam ništa uslovljavao, pričali smo o tome".

Kako teku pripreme za novu sezonu.

"Imamo malo vremena, mesec dana je malo. Zajedno sam sa direktorom pričao o tome, imamo plan, radimo punom parom. Vreme je potrebno, a u fudbalu vreme ne postoji, pogotovo u Partizanu. Radimo na tome, na dovođenju novih igrača, biće nadam se vrlo brzo nekih rešenja".

Želje za pojačanja, možda neko od bivših igrača crno-belih.

"Uvek sam za povratak partizanovaca i dece Partizana, ako bude idealno rešenje za nas uvek ću prihvatiti. Imamo neke ideje, videćemo...".

Poručio je Stanojević da je u stručni štab ušlo "šest, sedam novih ljudi" i govorio još malo o ambicijama.

"Uvek je težak trenutak u Partizanu kada dolazi novi trener. I sada je, čim novi trener dolazi, to je normalno i nemam problem sa tim. Verujem u to što radim. Koliko sam shvatio vidim da klub želi da udovolji našim željama, dovodimo igrače za najviše ciljeve. Pokušavamo da dignemo na viši nivo odnose sa omladinskom školom i Teleoptikom i da probamo sa stručnim radom da koristimo malo više decu iz škole. Ciljevi su uvek isti, da podsetim, otišao sam zato što nismo uzeli titulu, to smatram neuspeh i to je uvek u Partizanu neuspeh. Žao mi je što nisam nastavio jer sam napravio ekipu koja je bila respektabilna, nadam se da ćemo u kratkom periodu biti konkurentni u svim takmičenjima. Verujem da možemo".

Stanje u srpskom fudbalu.

"Bio sam u turskoj ligi koja je izuzetno kvalitetna, a imali su manje klubova u Evropi od Srbije. Mislim da je Super liga sada izjednačenija nego ranije, ima sjajnih trenera, nekih mladih koji su se pojavili. Imamo jaku Vojvodinu, stabilan TSC sa Lazetićem, Radnički, Čukarički... Pojavljuje se Ub sa Matićem i dosta lepih stvari. Fali nam još dobrih stadiona da bi to bilo na boljem nivou. I reprezentacija nam je na Evropskom prvenstvu, moramo da gledamo sa dobre strane":

O podršci navijača i odnosu prema prethodnim trenerima.

"Svi mi žudimo da imamo podršku navijaču. Svi mi radimo zbog navijača, da sad ne patetišem... Nađ je legenda kluba, nema potrebe njega da komentarišem, toliko je dao Partizanu kao igrač. Imam veliki respekt za njega i za Duljaja. Imao sam situacije kada sam loše igrao da su nam zviždali. Nikakav problem nema. Naši navijači su posebna emocija, prihvatamo kritiku i sve, uvek želimo da se dokažemo. Ako pokažemo to nadam se podršci, ako ne - nema podrške".

Pravilo dva bonus igrača.

"Nisam fan toga. Ako pričamo o srpskom fudbalu, ako kažete danas "ispostavite bonus za 15 dana", malo je neprofesionalno i nekorektno. Ako bude bonus od 23 godine, mislim da to nema smisla, kao ni to da bonus bude stranac koji igra za drugu reprezentaciju. Mi jesmo za to, ali ajde da to ide redovnim putem, da bude izglasano za sledeću sezonu da imamo vremena da se pripremimo. A, ne ovako, da klub kupi igrača 2004. godište, a onda bonus bude 2002. godište. Da vas podsetim... i kada nije bilo bonusa igrao sam sa dva, tri igrača od 19 godina".

Uoči konferencije:

Stanojević je trenersku karijeru počeo o mlađim selekcijama Fudbalskog saveza Srbije, potom se "kalio" u Sremu iz Jakova u seniorskom fudbalu, te je 2007. godine postao pomoćnik Miroslava Đukića u prvom timu Partizana, a istu ulogu je imao i u kratkom mandatu pomenutog trenera na mestu selektora.

Izuzev kluba iz Humske, vodio je još četiri kluba iz Kine-Dalijen Aerbin, Peking Guan, Peking Enterprajs i Peking Rene, zatim izraelski Makabi iz Haife, te tursku Konjuspor.

Stanojević je u svom prvom mandatu u Partizanu osvojio dve titule, Kup Srbije, a uspeo je da uvede crno-bele u grupnu fazu Lige šampiona, dok je u drugom mandatu bio drugi iza Crvene zvezde sa 98 osvojenih bodova.

Autor: Snežana Milovanov