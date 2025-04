ANELI I LUKA PUCAJU?! Mića pokušao da je urazumi, pa se obratio Luki: Ostavi je, imaćeš PROBLEM zbog nje (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić napala je Luku Vujovića, te je tom prilikom Lepi Mića očitao lekciju o ponašanju.

- Ja sa svima ulazim u sukob zbog tebe - rekla je Aneli.

- Alo smiri se bolesnice - rekao je Mića.

- Ma kome si ti rekao, šta si rekao?! Nemaš svoj stav, svađaš se samo sa ženama. Za Gastoza si rekao tek kada te je izvređao kao konja, ako se svađaš sa Milenom, svađaj se i sa muškarcima - rekla je Aneli.

- Podhitno se raziđite vas dvoje...Treba da mu kažeš da pričate sa distance, učim te kako da se ponašaš. Meni da kaže neko to što je tebi rekao Đedović, ja bih mu je*ao majku u pi*ku - rekao je Mića.

- To je on (Luka), on nema svoj stav i karakter - rekla je Aneli.

- Ja nisam imao poverenja u tebe, dok nismo legli u krevet, do toga si mi govorila da se sklonim od tebe, da je Mateja gospodin za mene, da si prema Janjušu osećala nešto, prema meni ne, govorila si mi da si fićfirić. Ja do tada nisam imao potrebu da te branim, sada imam potrebu da te branim od svih, čak i od Marka - rekao je Luka.

- Vaša veza je za mene ku*ac i ti si kvarna kao šupalj zub, nosite se u pet pi*ki materini - rekao je Mića.

- Što se ne suprotstaviš muškarcima, nego samo ženama pričaš?! - rekla je Aneli.

- Vidi, zapamti sada, nikada neću više skočiti za tebe - rekao je Luka.

- Ni ne želim - rekla je Aneli.

- A sada ne želiš?! Sada ne želiš, a malo pre mi prebacuješ - rekao je Luka.

- Ja ti govorim kao otac, imaćeš problem sa ovom ženom, ostavi je, nije normalna devojka za veze, ti si bolesna - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić