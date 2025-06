ORI SE BELA KUĆA! Luki pala roletna što Aneli potencira svađu s Terzom, umalo PUKLA TIKVA zbog Đedovića (VIDEO)

Haos na sve strane!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Marku Đedoviću.

- Prodala te za minut Aneli danas u radiju, kakva je ona drug uopšte - glasilo je pitanje.

- Dobro, ona se odlučila za svog dečka, nisam ja ni očekivao...Ja sam ovde govorio da ću se i sam povući od Anđele, tako da mi je logično da je odabrala Luku. Ne mislim da me je prodala, samo se u određenom trenutku odlučila za Luku - rekao je Đedović.

- Nisam nikoga prodala naravno, odlučila sam se za svoju ljubav, Luku volim. Ljubav mi je na prvom mestu! Ako bude prilike i posvađam se sa Lukom, zvaću Gruju i ići ću sa njim - rekla je Aneli.

- Mislim da je tu Luka kriv, trebao je na vreme da reši neke stvari sa svojom devojkom, da ne dozvoli da ona ubacuje u njihov odnos Karića i Đedovića. Znamo kada je razgovarala prošle godine sa Sitom, prvo je otrčala kod Đedovića - rekao je Terza.

- Jeste se ogradila, time mi je pokazala da sam bio u pravu za te neke stvari. Nisam neko ko je bez razloga njoj to zamerio, nije mi to baš bilo normalno...Meni je delovalo da traži od njega pomoć da kada bi mi rekla sve što je njemu, da ima zaštitu. Ja ne opravdavam za te neke stvari koje je govorila, zašto bih zamerio što je provodila vreme?! Stefan nije uticao na nas, nije bilo potrebe da se ogradim - rekao je Luka.

- Tata monstrum, "N.N." si...Meni nije bespotrebno - rekla je Aneli.

- Meni je ovo bespotrebno - ponavljao je Luka.

- Evo, Luka opet brani Terzu - rekla je Ahmićeva.

- Gledaj Luka, ona je bila spremna da ne progovori sa mnom do kraja rijalitija, a zamera ti sada Aneli što ti na to nisi spreman sa Terzom - rekao je Đedović.

- Đedoviću sada si kvaran, jako si kvaran! Pun mi je ku*ac vaših komentara - rekao je Luka.

- Ja znam da je Aneli Luku nameštala svih ovih dana sa kompletnom pričom o trudnoći. Aneli i Đedović su u tim svim svojim pričama, oni su se branili da ga nisu pljuvali, ali su smišljali priču kako će Luku da dovedu maltene do ludila. Nije prošao jedan minut, ona je Luku već dovela do ludila i optužila da on vređa Đedovića - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić