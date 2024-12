BOLEST JE BILA JAČA! U novembru saznao da ima rak, preminuo posle tri nedelje: Tužne vesti za svet sporta

Čuveni bokser Izrael Vaskez je preminuo.

Tužne vesti pogodile su svet boksa, preminuo je Izrael Vaskez (46). Čuveni meksički bokser nažalost je izgubio najvažniju bitku, nije uspeo da pobedi rak. Kratko se borio sa teškom bolešću koja je nažalost na kraju bila jača od njega. Saznao je za to 11. novembra i preminuo je posle tri nedelje borbe...

Vaskez je bio poznat po nadimku "Manjifiko", takmičio se u superbantam i perolakoj kategoriji. Imao je ukupno 49 borbi u ringu, upisao je 44 pobede od čega 32 nokautom. Profesionalni debi imao je sa svega 17 godina i zabeležio je devet uzastopnih pobeda već na startu karijere.

Držao je IBF titulu od 2004. do 2005. godine, imao je i VBC i The Ring titule u periodu između 2005. do 2008. godine i ostavio je veliki trag u svetu boksa. U novembru ove godine dijagnostikovan mu je rak.

"Konačno počivaš u miru. Bog neka da snagu i podršku njegovoj supruzi Lauri, njihovoj deci, porodici i prijateljima u ovoj teškoj situaciji. Šampione, hvala ti", napisao je predsednik VBC Maurisio Sulejman.

Autor: Snežana Milovanov