ODLUKA KOJU JE EVROPA SA NESTRPLJENJEM ČEKALA! Evroliga konačno presekla: Evo ko će biti domaćin fajnal-fora 2025. godine!

Dileme više nema, Beograd neće biti domaćin fajnal-fora Evrolige 2025. godine već će organizacija pripasti Abu Dabiju.

Ova odluka potvrđena je za "Basket Njuz", a odluka je doneta posle sastanka Izvršnog odbora akcionara u utorak.

Završni turnir Evrolige biće održan od 23. do 25. maja naredne godine i to će biti prvi završni turnir Evrolige van Evrope.

Lokacija još uvek nije potvrđena, ali će to najverovatnije biti „Etihad Arena“, kapaciteta 18.000 navijača. Ova hala bila je domaćin i poslednjih šest predsezonskih mečeva NBA lige, uključujući i susret Bostona i Denvera u oktobru ove godine.

The EuroLeague made a long-awaited decision, confirming that Abu Dhabi will host the upcoming 2025 EuroLeague Final Four 🏀🇦🇪 pic.twitter.com/c8odj2l5L7