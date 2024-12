FUDBALSKI KLUB OBELEŽAVA 125 GODINA POSTOJANJA! Spremni su novi dresovi (VIDEO)

Fudbalski klub Milan objavio je na društvenim mrežama specijalan dres koji će igrači nositi povodom 125 godina kluba.

Igrači italijanskog giganta će dres premijerno obući 15. decembra kada će "Rosoneri" na San Siru u 16. kolu Serije A dočekati Đenovu.

Dres je dizajnirala Puma, koji sadrži uobičajenu crveno-crnu boju i stari grb na kojem piše: "Fudbalski klub Milan i kriket klub".

Milan je osnovan 1899. godine upravo kao fudbalski i kriket klub od strane engleskog igrača i trenera Herberta Kilpina.

Once upon a time in Rossonero… 📖🔴⚫



Introducing the 24/25 @pumafootball x #ACMilan 125th Anniversary Kit #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/HKU5bJhYBA