ZVANIČNO! Duško Ivanović ima novi klub, evo gde se bivši trener Crvene zvezde našao NOVI POSAO

Nema više nikakve dileme, Duško Ivanović je novi trener Virtusa, potvrdio je klub iz Bolonje na društvenim mrežama.

Crnogorski trener je postao novi šef struke Virtusa, što znači da nema ništa od povratka Saleta Đorđevića u redove italijanskog giganta, iako su mnogi pisali o tome.

Ivanović je na mestu trenera Bolonje zamenio Luku Bankija koji je podneo ostavku. Banki je posle šokantnog poraza od Albe na domaćem terenu podneo neopozivu ostavku.

Navodno, Banki je odmah nakon meča sa nemačkim timom saopštio igračima da odlazi. Pred Ivanovićem je težak posao, pošto slavni italijanski klub beleži očajne rezultate ove sezone. U Evroligi su zakucani za dno sa skorom 2/11, a u domaćem prvenstvu su trenutno na trećoj poziciji sa sedam pobeda i dva poraza.

Podsetimo, Ivanović je poslednji angažman imao u Baskoniji prošle sezone, a pre toga je bio za kormilom Crvene zvezde

