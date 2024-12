OVAKAV PARTIZAN SMO ČEKALI! Panatinaikos razbijen u Areni, prvak Evrope nemoćan pred četom Željka Obradovića!

U okviru 14. kola Evrolige, košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni Panatinaikos rezultatom 91:73!

Posle katastrofalnog starta u Evroligi, Željko Obradović je uspeo da pronađe "žicu" i formulu za pobede, te su crno-beli do večeras uspeli da vežu tri trijumfa u elitnom takmičenju.

U sjajnom raspoloženju su crno-beli ušli u večerašnju utakmicu, najpre su pobedili Crvenu zvezdu u večitom derbiju, potom su savladali Olimpijakos na svom parketu, a onda i Žalgiris na otvaranju duplog kola.

Jasno je bilo da je Parni valjak želeo da ovo duplo kolo zatvori pobedom, iako je večeras u pakao Arene stigao aktuelni šampion Evrolige.

"Zeleni" su bili apsolutni favoriti na papiru pred večerašnji duel, ali je svima bilo jasno da će im biti teško da tu ulogu opravdaju na parketu, pošto nikome nije lako da igra pred 20.000 navijača Partizana. I upravo se to dogodilo, fantastični košarkaši Partizana su na krilima Grobara uspeli da ostvare i četvrti uzastopni trijumf u Evroligi.

Domaći su sa sjajnom energijom ušli u meč, sve je prštalo na parketu a ekipe su se smenjivale u vođstvu. Blistali su i jedni i drugi, fantastično su igrali i navijačima priredili fantastičnu košarkašku predstavu.

Na parketu beogradske Arene viđen je pravi egal u prvoj deonici, uspeo je Panatinaikos u jednom momentu da se odlepi ali je Željko Obradović tajm-autom razmrdao svoje miljenike koji su se brzo doveli u red i vratili u meč. Pri kraju prvog poluvremena eksplodirao je Vanja Marinković, koji je u finišu druge deonice postigao tri vezane trojke i svom timu obezbedio +7 poena prednosti.

Svi su očekivali da će se gosti u nastavku lako vratiti u meč, međutim, to se nije dogodilo! Crno-beli su još jače zategli odbranu, navijači su ih sjajno nosili i prednost domaće ekipe je konstantno rasla.

Krenuli su crno-beli da pogađaju sve, bili su vrlo disciplinovani u odbrani a košarkaši Panatinaikosa nisu pronalazi rešenje za rasploženog domaćina.

Završena je utakmica! Partizan je pobedio Panatinaikos rezultatom 91:73!

39. minut - Brutalnooooo! Au, kakvo zakucavanje Tajrik Džonsa posle asistencije Karlika....

38. minut - Trojkaaaa! Sterling Braun trojkom odbija nalet Panatinaikosa...

37. minut - Sjajni Vošington! Uspeo je košarkaš Partizana sjajno da probije i lako poentira za +12...

36. minut - Željko ništa ne prepušta slučaju...Laki poeni za Panatinaikos, gosti su napravili mini seriju ali Željko Obradović odmah to "seče" tajm-autom...

35. minut - Eksplodirala je Arena! Sjajan napad Partizana, kružila je lopta, Bonga je ostao sam na trojci i pogodio za +19!

34. minut - Gosti ne žele tek tako da se predaju...Ispala je odbrana Partizana, Nan je ostao sam na trojci i pogodio - 76:58!

33. minut - Ovo je bilo veoma bitno...Isak Bonga je fauliran pri šutu za tri poena, potom je uspešno realizovao sva tri slobodna bacanja!

32. minut - Sreća za goste...Promašili su gosti trojku, ali je Lorenco Braun uz dosta sreće došao do lopte i poentirao, a Željko Obradović je odmah zatražio tajm-aut...

31. minut - Au, kakva trojka Džonsa! Karlik Džons je organizovao napad, sjajnim dribligom je sam sebi namestio poziciju i pogodio trojku za velikih +18!

Završena je treća četvrtina!

29. minut - Laki poeni za Parni valjak...Sjajna saradnja Brauna i Džonsa, a centar crno-belih bez većih problema stiže do novih poena...

28. minut - Osman prekida seriju Partizana...Izgubio je Vošington lopu, da bi u narednom napadu Džedi Osman pogodio trojku, ali crno-beli i dalje imaju dvocifrenu prednost!

27. minut - Koliko je ovo bilo bitno...Sjajan napad crno-belih, Sterling je ostao sam na trojci i pogodio za +12

26. minut - Prilika za 2+1! Sjajno je Vošington probio i uspeo da poentira pod faulom, potom je pogodio dodatno slobodno bacanje!

25. minut - Slukas prekida seriju domaćih...Slukas je ostao sam u ćošku i pogodio trojku...

24. minut - Fantastična serija Parnog valjka!Crno-beli su odlično otvorili drugo poluvreme, napravili su seriju 8-2!

23. minut - Trojkaaaa!Promašio je Bonga trojku, Tajrik Džons je stigao do ofanzivnog skoka i pronašao Sterlinga Brauna, koji je postigao trojku!

22. minut - Bongaaaa!Nemački reprezentativac postiže trojku iz ćoška za +8 poena prednosti!

22. minut - Precizan sa poludistance!Dobro ga je čuvao Vanja Marinković, ali je Kendrik Nan napravio sebi prostor i pogodio sa poludistance!

Završena je druga četvrtina!Partizan - Panatinaikos: 44:37

20. minut - Au, šta radi Vanja Marinković!U poslednjoj sekundi, Vanja Marinković je pogodio trojku za +7 poena prednosti!

20. minut - Vanja Maaaarinkoović!Još jedna trojka Vanje Marinkovića, Arena je eksplodirala!

Vanja Marinković sets the Belgrade Arena on FIRE with 3 threes back to back🔥@PartizanBC pic.twitter.com/lHouDu881X