SRBIJA RAZBILA GRČKU U KRCATOJ ARENI! Ono što smo večeras videli raduje celu naciju, neka tako bude i u Parizu!

Košarkaši Srbije pobedili su večeras u beogradskoj Areni selekciju Grčke rezultatom 94:72 u prijateljskoj utakmici.

Ovo je ujedno bila i generalna proba za oba tima pred put na Olimpijske igre, koje se ove godine održavaju u Parizu, a ono što smo videli od naših reprezentativaca i te kako može da raduje.

KSS je tokom današnjeg dana objavio da su sve karte za ovu utakmicu rasprodate, što ne čudi s obzirom da su navijači jedva čekali da vide okršaj Nikole Jokića i Janisa Adetokumba.

Sjajno su otvorili naši reprezenatci večerašnju utakmicu, igrali su odlično na obe strane parketa, bili su maksimalno koncentrisani i lako uspeli da se odlepe, a tu prednost održavali su do samog kraja utakmice.

Fokus u odbrani nestajao je s vremena na vreme, što je dozvoljavalo rivalu da se vraća u meč, koji nije uspeo da slomi Orlove i prelomi rezultat.

Bogdanović je bio najbolji među Orlovima u prvom poluvremenu i održavao prednost svog tima, a njegovo najjače oružje - šut, služilo ga je na najbolji mogući način!

Sjajno su Orlovi zaigrali i u drugom poluvremenu, na krilima Bogdanovića i Petruševa ponovo su se odlepili, i sredinom treće deonice bilo je jasno da će Grci teško uspeti da dođu do pobede večeras.

Igrali su izabranici Svetislava Pešića maksimalno ozbiljno do samog kraja, nije bilo opuštanja što je mnogobrojna publika u beogradskoj Areni nagradila gromoglasnim aplauzom!

Podsetimo, izabranici Svetislava Pešića su u pripremnom periodu bili bolji od Francuske i Japana, dok su izgubili od Australije i SAD.

Reprezentacija Srbije će u sredu 24. jula otputovati za Francusku, a na Olimpijskim igrama će biti u grupi sa SAD-om, Južnim Sudarnom i Portorikom.

Srbija - Grčka: 94:72

Tok utakmice:

Četvrta četvrtina:

39. minut - Raste prednost Orlova, Vasilije Micić je precizan sa linije za slobodna bacanja 94:68

38. minut - Maestralni Bogdan Bogdanović postiže trojku u tranziciji za +23

37. minut - Pritrčao je Petrušev, dobio je loptu od Jokića i lako poentirao 88:68

35. minut - Jokić pogađa dva slobodna bacanja, do sada je postigao 12 poena

34. minut - Pas Gudurića za Marinkovića preko celog terena, i laki poeni za novog košarkaša Partizana, Srbija ima +18

33. minut - Nikola Jović je fauliran prilikom šuta za tri poena! Mladi as je potom pogodio sva tri slobodna bacanja

32. minut - Grci prave seriju 4:0 na otvaranju poslednje deonice 72:62

Treća četvrtina:

Završena je treća četvrtina!

30. minut - Sjajno su naši igrači odigrali odbranu, da bi na drugoj strani terena Gudurić sjajno uposlio mladog Jovića, koji je iz ćoška pogodio trojku za +16

28. minut - Milutinova su dva protivnička košarkaša opkolila, ali on se odlično snašao i lako poentirao 69:56

27. minut - Odlična igra naših reprezentivaca, Dobrić je posle sjajne akcije ostao sam na trojci i pogodio trojku, a novu asistenciju je upisao Aleksa Avramović 65:52

26. minut - Lepa kombinacija Jokića i Milutinova za novu, dvocifrenu prednost našeg tima 62:52

24. minut - Jokić promašuje zicer, Moraitis to kažnjava trojkom 59:50

23. minut - Bogdanović pogađa novu trojku iz velike udaljenosti, kapiten Orlova igra maestralno večeras 59:44

Nikola Jokic only played around 10 minutes in the 1st half vs. Greece -- he has 8 points. Serbia likely isn't trying to run him too hard after he also played yesterday vs. Japan.



Beautiful ball movement here from Jokic and Serbia into an open 3. pic.twitter.com/KEpLjwYCV9