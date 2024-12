UTAKMICA KARIJERE I VEČE ZA PAMĆENJE! Jokić postigao rekordnih 56 poena – Denver izgubio od najgore ekipe

Nikola Jokić, najbolji košarkaš planete, ostvario je rekord karijere po broju poena i bio blizu monstruoznog tripl-dabla.

Kada pogledate njegov učinak potpuno nejasno deluje činjenica da je Denver izgubio utakmicu rezultatom 122:113 i to od Vašingtona koji ima najlošije rezultate od svih 30 ekipa ove sezone. Ovo veče odlično ukazuje na probleme koje ima osvajač šampionske titule iz 2023. godine.

Tim iz prestonice je stigao do tek treće pobede iz 21 utakmice, dok su Nagetsi ostali na 11 trijumfa, a zabeležili 10. izgubljenu utakmicu.

Jokić je utakmicu završio sa najboljim poenterskim učinkom u karijeri. Postigao je neverovatnih 56 poena, a uz to je imao 16 skokova i osam asistencija.

Pogodio je 22 od 38 šuteva iz igre (3/5 za tri poena) i devet od 13 šuteva sa linije slobodnih bacanja.

