OLIMPIJSKA ŠAMPIONKA DOŽIVELA JEZIVU NESREĆU! Ima povređenih - Pojavio se uznemirujući snimak incidenta! (VIDEO)

Britanka, Kejt Marčant, doživela je horor nesreću tokom jedne trke u biciklizmu i to na takmičenju u Londonu.

Ona se sudarila sa Alesom-Katrion Propster posle čega je preletela ogradu i završila u publici, a posle toga i u bolnici. Takođe, nekolicina ljudi iz publike zadobilo je povrede, te su lekari imali pune ruke posla.

Trka je odmah prekinuta, a sada su se pojavile jezive fotografije i uznemirujući snimak ovog incidenta. Pogledajte kako je sve izgledalo:

Olympic champion Katy Marchant was involved in a horrific crash which caused the Track Champions League Day 5 on Saturday to be cancelled. Marchant was taken to hospital after suffering a fractured forearm when she smashed off the track and into the crowd at London’s Lee Valley… pic.twitter.com/jaNiZLNh7y