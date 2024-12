Mbape: Želim da igram za Francusku, ne postoji ništa važnije od reprezentacije

Fudbaler Reala Kilijan Mbape izjavio je da želi da igra za reprezentaciju Francuske i dodao da mu je dres nacionalnog tima uvek bio na prvom mestu.

Mbape(25) je za reprezentaciju Francuske odigrao 86 utakmica i postigao je 48 golova.

Francuska je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj stigla do polufinala gde je poražena od Španije (1:2).

"Tokom EP bilo je mnogo kleveta i laži o meni. Vređali su me i optužili za neke neuspehe tima. Prihvatio sam sve to zbog reprezentacije Francuske. Uvek sam dres nacionalnog tima stavljao na vrh svojih interesovanja. Uradio sam sve što sam mogao da što bolje predstavljam Francusku. Slomio sam nos za ovaj tim, a ljudi sada kažu da ne želim da igram za reprezentaciju i da sam fokusiran samo na Real. Međutim, ne nameravam da odustanem", istakao je Mbape za Kanal plus.

On je potom objasnio zašto nije igrao za reprezentaciju Francuske u oktobarskim i novembarskim mečevima Lige nacija.

"Ne postoji ništa važnije od reprezentacije. U oktobru sam bio povređen, a za mečeve u novembru ne mogu ništa da kažem. To je odluka selektora Didijea Dešana, koju moram da poštujem. On se pita. Želeo sam da igram za Francusku u novembru, ali me selektor nije pozvao. Žao mi je, ali ne smem da kažem zašto me nije zvao", dodao je francuski fudbaler.

Mbape je u letnjem prelaznom roku stigao u Real iz Pari Sen Žermena.

"Sanjao sam da zaigram za Real. Znao sam da ću da zaigram za ovaj klub. Navijači su me na zvaničnom predstavljanju na 'Santjago Bernabeuu' dočekali kao kralja iako nisam ništa uradio za njih. Bilo je neverovatno. Uveren sam da ću da uspem u Realu", istakao je Mbape.

Autor: Dalibor Stankov