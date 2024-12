NAVIJAČI NEMAJU DILEMU - NIKOLA JOKIĆ JE NAŠ MVP: FIBA objavila anketu, Srbin uništio konkurenciju!

FIBA je na društvenim mrežama pitala navijače ko je po njihovom mišljenju MVP NBA lige, a najveći broj glasova odneo je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Trostruki MVP najjače lige na svetu trenutno ubedljivo vodi sa 67.49 odsto osvojenih glasova. Na drugom mestu je Grk Janis Adetokumbo sa 16,19 odsto, zatim sledi Šej Gildžijus Aleksander sa 9,9 odsto i Džejson Tejtum 6,69.

Centar Denvera dominira ove sezone u NBA, prosečno beleži 32.3 poena, 13.6 skokova i 10.2 asistencije po meču. Na poslednje dve utakmice ubacio je ukupno 104 poena - protiv Vašingtona je sa 56 poena ostvario rekord karijere, a onda je dan kasnije ubacio 48 protiv Atlante.

