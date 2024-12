URNEBESNA SCENA NA TRENINGU PARTIZANA: Željko Obradović uči igrače kako da PROMAŠE slobodno bacanje! (VIDEO)

Kako im se ne bi ponovilo ono što se izdešavalo u dramatičnom finišu utakmice sa Albom u Evroligi, Željko je rešio pokaže svojim košarkašima, pre svih Brendonu Dejvisu, kako treba uputiti šut kada želiš namerno da promašiš slobodno bacanje.

Podsetimo, na 0.7 sekundi pre kraja utakmice sa Albom, pri rezultatu 91:89 u korist Partizana, Brendon Dejvis je imao dva slobodna bacanja.

Prvo je promašio, želeo je i drugo kako bi vreme isteklo, ali je to učinio na krajnje nesmotren način. Pogodio je snažno tablu, pa su sudije dodelile loptu Albi.

Zeljko Obradovic is showing the players how to miss a free throw 😅



