Šokantni detalji samoubistva čuvenog košarkaša! Razvod ga potpuno slomio: Optuživao pevačicu da je njihovu ljubav zamenila za novac! (FOTO)

Rano jutros košarkašku javnost šokirala je vest da je čuveni letonski košarkaš Janis Tima pronađen mrtav u jednom hotelu u Moskvi.

Prema prvim informacijama 32-godišnji Tima je izvšio samoubistvo.

Strani mediji otkrivaju da nije mogao da preboli razvod od supruge Ane Sedokove, pa je rešio da oduzme sebi život.

Navodno, pored njegovog tela pronađen je mobilni telefon na kom je pisalo: "Pozovite Anu".

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow.

He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo