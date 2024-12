LEGENDARNI TRENER SE OGLASIO NAKON MOŽDANOG UDARA: Vraća se na klupu Sparsa!

Proslavljeni košarkaški stručnjak Greg Popović šest nedelja nakon moždanog udara koji je doživeo izdao je saopštenje u kom je otkrio da se uskoro vraća na klupu San Antonio Sparsa.

Iskusni trener 2. novembra doživeo je blaži moždani udar, pa je u njegovom odsustvu ekipu vodio asistent Mič Džonson.

"Ovih šest nedelja bilo je zaista neočekivano za moju porodicu i mene. Dok radimo zajedno na mom oporavku, želeo bih da izdvojim trenutak kako bih podelio da je podrška koju smo dobili tokom ovog perioda bila zaista prevelika na najbolji mogući način. Iako bih voleo da se obratim svakome od vas pojedinačno, za sada mi dozvolite da kažem da smo moja porodica i ja zauvek zahvalni. Zahvalni smo našoj divnoj zajednici, celokupnoj organizaciji Sparsa, kao i našoj porodici i prijateljima", istakao je Popovič i dodao:

Statement from Spurs coach Gregg Popovich, who suffered a stroke on Nov. 2: pic.twitter.com/VPyXDvaSC5