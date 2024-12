Vest da je čuveni letonski košarkaš Janis Tima izvršio samoubistvo u Moskvi šokirala je planetu. Tima je navodno sebi život oduzeo zbog razvoda sa pevačicom Anom Sedokovom, a posle tragedije oglasio se i njegov otac Rajtis koji je otkrio da su on i Janis imali jako loš odnos.

- Još ništa ne znam. Hoću da nađem nekakav kontakt, a ne znam sa kim mogu da pričam. Tri godine smo imali konflikte i svuda sam bio blokiran. Ne mogu da odjednom uđem u istoriju tog odnosa. Odnos je bio užasan i strašan - rekao je Rajtis Tima, pa dodao da mu nije stigla potvrda o smrti sina:

- Jedan od mojih prijatelja je pročitao vest o tome u sedam ujutru, ali sada se već svuda priča. Trebalo bi da budemo sigurni da je to on, a možda postoji nada da to nije tako.

Janis Tima rođen je 1992. godine u Kraslavi, postao je košarkaš u Rigi, a u Rusiji je stekao punu afirmaciju. Nastupao je za Zenit, Baskoniju, Olimpijakos, Himki i UNIKS, a bio je i reprezentativac svoje zemlje. Pogledajte kako je Tima izgledao tokom igračkih dana:

Ana Sedokova je poznata pevačica rođena 16. decembra 1982. godine u Kijevu.

Takođe, bavi se i glumom i voditeljskim poslom, a u Rusiji je veoma popularna, a na Instagramu je prati 5,5 miliona ljudi. Pre Janisa Time imala je dva muža - od 2004. do 2006. bila u braku sa Valentinom Bjalkevičem, nekadašnjim kapitenom fudbalera Dinama iz Kijeva, koji je preminuo 2014. godine od tromboembolije pluća. Potom je bila u braku i sa ruskim biznismenom Maksimom Černjavskim od 2011. do 2013. godine, a takođe je godinu dana bila i u vezi sa još jednim biznismenom iz Rusije - Artjomom Komarovim od 2016. do 2017. godine

Sa Janisom Timom je u bračne vode uplovila 2020. godine, a sve se završilo nedavno, 9. decembra ove godine. Ana ima troje dece, 20-godišnju ćerku Alinu koju je dobila sa fudbalerom Bjalkevičem, sa Černjavskim ima još jednu ćerku Moniku, dok je sina Hektora dobila je iz veze sa Artjomom Komarovim.

U centar pažnje javnosti stigla je kada je 2010. godine otkrila da je biseksualka i odnose sa ženama opisala je kao "čudesne", te je izazvala haos jer je ovo "tabu tema" u Rusiji.

Posle samoubistva Janisa Time javila se porukom u kojoj je oplakana govorila o "paklu u kom je živela".

- Znate, ceo život sam razumela kako ljudi koji prolaze kroz ovako nešto mogu da beleže svoje priče. Ali sada vas molim, zaista iskreno, molim vas. Imam dete, on je mali i ne treba ništa da zna o ovome. Ne možete da zamislite u kakvom sam paklu živela poslednjih nekoliko godina. Samo... Moram da zaštitim svoje dete od ovih informacija. Molim vas, ako možete, nemojte ništa žrtvovati, molim vas. Zaista vas molim - otkrila je ona.



Autor: Jovana Nerić