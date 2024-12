'SEZONA KAKVA SE SAMO POŽELETI MOŽE' Strahinji Kovačeviću Zlatna kaciga

Aktuelnu sezonu brzinskog motociklizma u klasi 600 super sport Strahinja Kovačević – Strašni član Spark rejisng tima, krunisao je dvema šampionskim i jednom vicešampionskom titulom, odnosno Zlatnom kacigom Moto saveza Srbije za tri uzastopno osvojene titule u nacionalnom prvenstvu.

– Sezona kakva se samo poželeti može, jednostvano rečeno. Od proleća pa do pozne jeseni učestvovao sam na tri fronta, prvi za FIM Evropa, drugi za Alpe Adria šampionat i treći za nacionalno prvenstvo. Šest takmičarskih vikenda puta dve trke „potrošio“ sam da bih se domogao titule šampiona u FIM Evropa 600 super sport klasi. Još jedan vikend pride koji je bodovan za nacionalni šampionat Srbije sam odradio kako bih odbranio dvostruku titulu šampiona, odnosno osvojio treću i na taj način stekao uslov za Zlatnu kacigu Moto saveza Srbije. Na trećem Alep Adria frontu, da takom kažem, osvojio sam titulu vicešampiona, što je svakako uspeh vredan pažnje – sumirao je sezonu Kovačević.

Tokom sedam vikenda i četrnaest trka, teško je izdvojiti gde je bilo najteže, odnonso najlakše, ako ste poput Kovačević vrhunski pripremljeni, ali uvek ima jedna staza koja je obeležila sezonu.

– Tokom sezone najzanimljivije mi je bilo na stazi Brno u Češkoj. Od start do cilja bilo je puno promena na vodećoj poziciji, da se do poslednjeg kruga nije znalo ko će prvi proći kroz cilj, na sreću to sam bio ja. Posle tog trijumfa, konkurencija nije popuštala pristisak, ali mi se nismo dali iznenaditi do kraja sezone. Ostvareni rezultati su pre svega plod odlične atmosfere u Spark rejsing timu i profesionalnom pristupu svakom vikendu, bez razlike da li treniramo ili se takmičimo tokom istog – jasan je Srahinja Kovačević.

Do starta naredne sezone ima dovoljno vremena za zasluženi odmor, ali isto tako i za blagovremene pripreme i odabir novih izazova.

– Dobro organizovane pripreme u režiji tima, dođu i kao odličan odmor, a sa istih smo se vratili iz Španije pre nekoliko dana. Kada su u pitanju izazovi, naredne sezone prelazim u klasu 1000 superbajk i takmičiću se u Alpe Adria šampionatu i nacionalnom prvenstvu Srbije, naravno za Spark rejsing tim – poručio je popularni Strašni.

