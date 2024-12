Bio je najbolji, svi njegovi šutevi su išli u gol! Priča o legendarom Mihi stigla i do Urugvaja

Legendarni fudbaler Intera - Alvaro Rekoba, vratio se u rodni Urugvaj gde sa mnogo uspeha predvodi Nacional. Budući da iza sebe ima bogatu karijeru nedavno je gostovao u jednom podkastu, a tom prilikom dotakao se saradnje sa Sinišom Mihajlovićem.

Odali su navijači Lacija i Intera, tokom jučerašnjeg derbija 16. kola, počast legendarnom srpskom fudbaleru - Siniši Mihajloviću. Od smrti nekadašnjeg selektora "orlova" prošlo je tačno dve godine, a priče o njegovim igračkim i ljudskim kvalitetima još uvek su redovna tema svih fudbalskih sladokusaca.

Da se dobar glas daleko čuje, a da je Mihajlovića pratio baš takav glas, potvrđuje priča iz urugvaja. Naime, jedan od najboljih tamošnjih fudbalera svih vremena - Alvaro Rekoba, u jednom podkastu govorio je o slavnom srpskom asu. Tema su bili slobodni udarci, a titulu za najboljeg dodelio je upravo Mihajloviću.

Rekoba je odgovarao na pitanje vezano za Lea Fernandeza, fudbalera Penjarola, koji odlično izvodi prekide, ali je skrenuo pažnju da je još uvek daleko od Siniše Mihajlovića.

- Leo udara loptu na poseban način. Ja sam dobro šutirao, ali sam pogađao i živi zid ili šutirao visoko preko gola. Poznavao sam neke ljude koji su šutirali loptu na taj način, pa i bolje uz dužno poštovanje prema Leu. Bio je to Siniša Mihajlović. Lopta je posle njegovih šuteva išla visoko i onda samo propadala. Proveo sam sa Sinišom nekoliko godina u Interu i tvrdim da je on najbolje šutirao slobodnjake. Svi Mihajlovićevi šutevi su išli u gol. Nije bilo bitno odakle i iz koje pozicije šutira. Lopta je išla u okvir gola. Zato uvek kažem da je Siniša Mihajlović najbolji izvođač slobodnih udaraca kojeg sam video u životu. Taj način šutiranja, snaga, brzina, preciznost… Ali, i Leo Fernandez pokazuje da ima neverovatan šut. Možda mu nekada lopta ode previsoko, ali kada prebaci živi zid, to je 90 odsto pogodak - rekao je Rekoba.

Inače, Rekoba i Mihajlović bili su saigrači u Interu dve sezone pre nego što je srpski as 2008. godine rešio da okači kopačke o klin. Rekorder je Serije A sa 28 golova direktno iz slobodnih udaraca i jedini igrač u istoriji italijanskog šampionata koji je postigao het-trik iz slobodnih udaraca.

Autor: Snežana Milovanov