Zvezda igrala pa stala, Efes serijom 13-0 prelomio: Crveno-beli i dalje bez pobede u Istanbulu

Košarkaši Crvene zvezde odmerili su snage u meču 16. kola Evrolige, koji se igrao u Istanbulu, protiv Anadolu Efesa. Nakon 40 minuta košarke kao pobednik iz ovog meča izašao je tim domaćina nakon velikog preokreta, a konačni rezultat je bio 89: 67.

Crveno-beli su imali savršen start utakmice, počeli su serijom od 8-0, da bi se Efes u tom trenutku konačno probudio, ali ne i pružio dovoljno kvalitetnu partiju, kako bi parirali raspoloženim igračima Zvezde.

Fantastično otvorena prva deonica bila je većinski zasluga prve petorke u kojoj su se nalazili Kodi, Dobrić, Kalinić, Petrušev i Bolomboj. Uspeli su svaku defanzivnu ideju protvnika da predvide, a do poluvremena da ih nateraju da naprave čak 13 izgubljenih lopti, što je katastrofalno iz ugla svakog trenera čija ekipa to dopusti.

Blagi pad u igri Zvezde nastao je u momentu kada je sa terena izašao Bolomboj, koji je u celom prvom poluvremenu izgledao kao defanzivna sila Zvezde, neko ko ne dopušta ništa da prođe, ali velike zasluge idu i na račun Kalinića i Petruševa.

Efes je uspeo na lošu odbranu Mitrovića i Dauma da se vrati u igru, ali ne zadugo. Na teren se vratila prva petorka i obezbedila da se sa poena prednosti vrati na značajniju i prvo poluvreme završe sa šest poena prednosti i tako odu na veliki odmor.

