Sramota za Amerikance! Razapeli Jokića zbog jedne akcije – zaboravili ko je nosio Denver! (VIDEO)

Nikola Jokić našao se na udaru američke javnosti zbog poslednjeg napada iz kojeg je Portland došao do pobede, a svi su zaboravili da bez njega Denver ne bi bio to što jeste.

Nakon dramatičnog poraza Denvera od Portlanda (126:124), Amerikanci su na društvenim mrežama označili Nikolu Jokića kao glavnog krivca zbog poslednje odbrane na Enferniju Simonsu.



Portland je došao do pobede košem uz zvuk sirene, a Jokić je odmah bio meta kritika. "Zašto nije bolje pomogao Vestbruku?" pitaju se košarkaški "eksperti" na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi da je Jokić poslao Džamala Mareja na Simonsa, dok je Vestbruk pokušao da ga isprati, ali je Simons bio nezaustavljiv.

Kako je kriv čovek koji je ceo meč nosio Denver na leđima?! Sa 34 poena, osam asistencija i pet skokova, Jokić je bio u svom MVP ritmu, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi Portland. Simons i Šarp su blistali s ukupno 55 poena, dok je Ejton vodio rat pod košem s 15 poena i 13 skokova.

Jokic refusing to help after Russ gets blown by so he can say "not my fault" https://t.co/5LFuS4emwY