Micić nije presrećan posle partije sezone: Igrao sam u Evropi, srpskoj ligi, niko neće da izgubi (VIDEO)

Možda njegov tim nije pobedio, ali se Vasilije Micić na veliku scenu vratio u velikom stilu. U poslednje vreme pruža sve bolje partije, a sada je i poenterski bio fenomenalan sa 20 poena i četiri asistencije.

Šarlot Hornetsi su poraženi od Filadelfije Seventisiksers 108:98 i tako je njihova sumorna sezona nastavljena, ali je Srbin makar pronašao svoje mesto u Americi. Skor 7-21 je ipak daleko od bilo kakvih ambicija.

Nakon meča je Micić bio zadovoljan prikazanim, ali ne i ishodom...

- Da budem iskren, ovo je put i slika koju ovaj tim hoće da kreira, niko ne voli da izgubi u bilo kojoj ligi. Igrao sam u Evropi, srpskoj ligi, nije bitan nivo, niko neće da izgubi. Osećam da smo dali maksimum večeras i svaki prethodni meč, ali nije nas to vodilo do pobede.

🎙️ Vasa Micic: "To be honest, this is a much broader picture that this team wants to create and achieve. Obviously, nobody wants to lose."



"I feel like we gave our best today and in every previous game, which unfortunately didn't lead us to victory. There's room for this team to… pic.twitter.com/DQIOu4TNeN